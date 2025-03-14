Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень агрессивно». Раньери рассказал, почему заменил Довбика
Лига Европы
14 марта 2025, 11:34 |
1606
0

«Очень агрессивно». Раньери рассказал, почему заменил Довбика

Итальянская «Рома» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала

14 марта 2025, 11:34 |
1606
0
«Очень агрессивно». Раньери рассказал, почему заменил Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянская «Рома» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала – подопечные Клаудио Раньери уступили испанскому «Атлетику» из Бильбао по сумме двух встреч (3:4). Наставник римского клуба прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика:

«Он вышел в стартовом составе, чтобы в течении первого тайма напрягать защиту соперника и помогать полузащите продвигаться к чужим воротам. Мы ожидали от него такой игры в первые 60 минут. «Атлетик» играл очень агрессивно, нужно было преодолевать их оборону.

Довбику было тяжело, потому что мы играли 10 на 11 – его всегда окружали несколько игроков соперника. Потом мы поняли, что лучше добавить скорости, поэтому я принял решение заменить Артема. Во втором тайме нужно было играть быстрее, искать свободное пространство, атаковать из глубины», – сказал Раньери.

16 марта «Рома» сыграет против «Кальяри» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в чемпионате.

По теме:
ФОТО. Хуммельс обратился к фанатам Ромы после провала в Лиге Европы
«Просмотрю это снова, как порно». Реакция болельщиков на вылет Ромы из ЛЕ
Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, пен 3:2. Вылет Моуриньо и Ко. Видео голов
Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Бокс | 14 марта 2025, 00:43 1
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO

Сергей Лапин попросил Турки посодействовать в организации боя за титул абсолютного чемпиона

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2025, 19:40 15
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Четвертьфинальный матч состоится 13 марта и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса
Футбол | 14.03.2025, 10:38
Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса
Арбитр матча Атлетико – Реал высказался о скандальном пенальти Альвареса
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Футбол | 14.03.2025, 11:49
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Футбол | 14.03.2025, 09:17
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 7
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
13.03.2025, 08:26 3
Бокс
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 5
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
ФОТО. А где два касания? Обнародован четкий кадр во время удара Альвареса
13.03.2025, 01:31 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем