«Очень агрессивно». Раньери рассказал, почему заменил Довбика

Итальянская «Рома» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала – подопечные Клаудио Раньери уступили испанскому «Атлетику» из Бильбао по сумме двух встреч (3:4). Наставник римского клуба прокомментировал игру украинского форварда Артема Довбика:

«Он вышел в стартовом составе, чтобы в течении первого тайма напрягать защиту соперника и помогать полузащите продвигаться к чужим воротам. Мы ожидали от него такой игры в первые 60 минут. «Атлетик» играл очень агрессивно, нужно было преодолевать их оборону.

Довбику было тяжело, потому что мы играли 10 на 11 – его всегда окружали несколько игроков соперника. Потом мы поняли, что лучше добавить скорости, поэтому я принял решение заменить Артема. Во втором тайме нужно было играть быстрее, искать свободное пространство, атаковать из глубины», – сказал Раньери.

16 марта «Рома» сыграет против «Кальяри» в матче 29-го тура итальянской Серии А. Римский клуб набрал 46 баллов и занимает седьмое место в чемпионате.