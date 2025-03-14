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  4. Перес принял решение о возможном трансфере Лунина в Манчестер Юнайтед
Испания
14 марта 2025, 10:20 |
1457
3

Перес принял решение о возможном трансфере Лунина в Манчестер Юнайтед

Президент Реала не хочет отпускать украинца

14 марта 2025, 10:20 |
1457
3
Перес принял решение о возможном трансфере Лунина в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не намерен продавать украинского голкипера Андрея Лунина в «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в его подписании.

Как сообщает e-noticies.cat, английский клуб готов сделать достойное предложение в финансовом плане по 26-летнему вратарю. Однако Перес четко дал понять, что Лунин не покинет «Реал» ближайшим летом.

В мадридском клубе высоко оценивают украинского голкипера и не считают пока его продажу выгодной. В «Реале» видят большой потенциал в украинце и пророчат ему большое будущее, поэтому не хотят его отпускать.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на двух суперзвезд «Реала».

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Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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Saar
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+1
Vitason
Та куда он пойдет вторым номером в Реале лучше быть ,чем допустим в Манчестер Юнайтед,или любом другом клубе .Куртуа часто травмируется,поэтому Лунін в качестве дублера, очень устраивает ,для Реала это не деньги 40 миллионов,так что продавать его не будут,пока крайней мере пока что!
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0
potemkin78
наша песня хороша начинай сначала
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0
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