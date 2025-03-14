Перес принял решение о возможном трансфере Лунина в Манчестер Юнайтед

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не намерен продавать украинского голкипера Андрея Лунина в «Манчестер Юнайтед», который заинтересован в его подписании.

Как сообщает e-noticies.cat, английский клуб готов сделать достойное предложение в финансовом плане по 26-летнему вратарю. Однако Перес четко дал понять, что Лунин не покинет «Реал» ближайшим летом.

В мадридском клубе высоко оценивают украинского голкипера и не считают пока его продажу выгодной. В «Реале» видят большой потенциал в украинце и пророчат ему большое будущее, поэтому не хотят его отпускать.

Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на двух суперзвезд «Реала».