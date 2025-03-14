«Это нас не касается». Голкипер сборной Украины – о возвращении Куртуа

Голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык отреагировал на возвращение Тибо Куртуа в сборную Бельгии на матчи Лиги наций.

Конфликты в сборной Бельгии? Знаю о них, но это сейчас нас не касается. Куртуа точно усилит Бельгию, ведь это голкипер мирового класса. Это усиление», – сказал голкипер.

Куртуа отказался выступать за сборную в июне 2023 года, когда тогдашний главный тренер Доменико Тедеско лишил его капитанской повязки в пользу Ромелу Лукаку. После назначения Руди Гарсии на должность главного тренера сборной Бельгии Куртуа вернулся в сборную.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины провела первую тренировку на мартовском сборе.