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Лига наций
14 марта 2025, 09:37 | Обновлено 14 марта 2025, 09:40
246
0

«Это нас не касается». Голкипер сборной Украины – о возвращении Куртуа

Дмитрий Ризнык заявил, что Тибо Куртуа точно усилит сборную Бельгии

14 марта 2025, 09:37 | Обновлено 14 марта 2025, 09:40
246
0
«Это нас не касается». Голкипер сборной Украины – о возвращении Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер национальной сборной Украины Дмитрий Ризнык отреагировал на возвращение Тибо Куртуа в сборную Бельгии на матчи Лиги наций.

Конфликты в сборной Бельгии? Знаю о них, но это сейчас нас не касается. Куртуа точно усилит Бельгию, ведь это голкипер мирового класса. Это усиление», – сказал голкипер.

Куртуа отказался выступать за сборную в июне 2023 года, когда тогдашний главный тренер Доменико Тедеско лишил его капитанской повязки в пользу Ромелу Лукаку. После назначения Руди Гарсии на должность главного тренера сборной Бельгии Куртуа вернулся в сборную.

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

Ранее сообщалось, что национальная сборная Украины провела первую тренировку на мартовском сборе.

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Тибо Куртуа Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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