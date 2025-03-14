Реал принял важное решение по Куртуа. Лунин не обрадуется
Королевский клуб начал переговоры по продлению контракта с бельгийским вратарем
Мадридский «Реал» начал переговоры о продлении контракта с бельгийским вратарем Тибо Куртуа, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Сейчас контракт 32-летнего футболиста с королевским клубом действует до завершения сезона 2025/26.
Напомним, в составе «сливочных» Тибо Куртуа является конкурентом украинского голкипера Андрея Лунина.
В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 36 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. В 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее Тибо Куртуа прокомментировал отмененный послематчевый пенальти Хулиана Альвареса.
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