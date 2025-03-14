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Испания
14 марта 2025, 11:26 | Обновлено 14 марта 2025, 12:20
1739
1

Реал принял важное решение по Куртуа. Лунин не обрадуется

Королевский клуб начал переговоры по продлению контракта с бельгийским вратарем

14 марта 2025, 11:26 | Обновлено 14 марта 2025, 12:20
1739
1
Реал принял важное решение по Куртуа. Лунин не обрадуется
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» начал переговоры о продлении контракта с бельгийским вратарем Тибо Куртуа, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Сейчас контракт 32-летнего футболиста с королевским клубом действует до завершения сезона 2025/26.

Напомним, в составе «сливочных» Тибо Куртуа является конкурентом украинского голкипера Андрея Лунина.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 36 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. В 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее Тибо Куртуа прокомментировал отмененный послематчевый пенальти Хулиана Альвареса.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Андрей Лунин
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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