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  4. На Анчелотти есть топ-претендент. Будет тренировать украинца, и не Довбика
Испания
14 марта 2025, 09:48 |
1506
0

На Анчелотти есть топ-претендент. Будет тренировать украинца, и не Довбика

Главный тренер «Реала» может продолжить карьеру в «Челси»

14 марта 2025, 09:48 |
1506
0
На Анчелотти есть топ-претендент. Будет тренировать украинца, и не Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Лондонский «Челси» интересуется главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» готовы назначить опытного итальянского специалиста на место нынешнего коуча команды Энцо Марески, если «сливочные» примут решение уволить его.

Напомним, в составе «Челси» выступает украинский вингер Михаил Мудрик, который сейчас отстранен от футбола из-за допинга.

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 27 матчах чемпионата Испании. В Лиге чемпионов королевский клуб вышел в четвертьфинал, где встретится с лондонским «Арсеналом».

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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