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  4. Готовят 100 миллионов. Реал летом подпишет суперзвездного футболиста
Испания
14 марта 2025, 10:35 |
857
1

Готовят 100 миллионов. Реал летом подпишет суперзвездного футболиста

Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»

14 марта 2025, 10:35 |
857
1
Готовят 100 миллионов. Реал летом подпишет суперзвездного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готовит 100 миллионов евро за подписание 26-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 39 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешем интересуется «Манчестер Юнайтед».

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трансферы Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Виктор Дьекереш
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Mark4854590
Щось багато Реал готує. Здається, у Дьокереш клаусула менша
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