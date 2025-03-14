Готовят 100 миллионов. Реал летом подпишет суперзвездного футболиста

Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готовит 100 миллионов евро за подписание 26-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 39 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешем интересуется «Манчестер Юнайтед».