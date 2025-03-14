Испания14 марта 2025, 10:35 |
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Готовят 100 миллионов. Реал летом подпишет суперзвездного футболиста
Виктор Дьекереш может покинуть «Спортинг»
14 марта 2025, 10:35 |
857
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Мадридский «Реал» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готовит 100 миллионов евро за подписание 26-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 39 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешем интересуется «Манчестер Юнайтед».
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