Зинченко рассказал, как в Арсенале отреагировали на будущую битву с Реалом

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как в команде отреагировали на то, что в 1/4 финала Лиги чемпионов им предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Как можно радоваться? Это было смешанное чувство, потому что, честно говоря, «Атлетико» не повезло с пенальти Хулиана Альвареса. Никто ничего не говорил. Это были просто смешанные эмоции, потому что играть против «Реала» или «Атлетико»... Это два замечательных клуба.

Это будет замечательный опыт для всех нас. Всегда приятно встретиться с одной из лучших команд в мире, с таким опытом и игроками мирового класса. Мы все с нетерпением ждем этого.

В этом турнире, особенно на этом этапе, нельзя расслабляться ни на секунду, потому что уровень и требования всех команд на этом этапе очень высокие. Если расслабишься, даже немного, соперник может вас наказать. Это то, чему мы должны научиться из прошлого. Я думаю, что у нас уже есть такой опыт, поэтому давайте посмотрим, как это работает», – цитирует Александра Mirror.

Ранее Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.