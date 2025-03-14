Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко рассказал, как в Арсенале отреагировали на будущую битву с Реалом
Лига чемпионов
14 марта 2025, 09:25 |
433
0

Зинченко рассказал, как в Арсенале отреагировали на будущую битву с Реалом

Александр признался, что причин для радости нет

14 марта 2025, 09:25 |
433
0
Зинченко рассказал, как в Арсенале отреагировали на будущую битву с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как в команде отреагировали на то, что в 1/4 финала Лиги чемпионов им предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Как можно радоваться? Это было смешанное чувство, потому что, честно говоря, «Атлетико» не повезло с пенальти Хулиана Альвареса. Никто ничего не говорил. Это были просто смешанные эмоции, потому что играть против «Реала» или «Атлетико»... Это два замечательных клуба.

Это будет замечательный опыт для всех нас. Всегда приятно встретиться с одной из лучших команд в мире, с таким опытом и игроками мирового класса. Мы все с нетерпением ждем этого.

В этом турнире, особенно на этом этапе, нельзя расслабляться ни на секунду, потому что уровень и требования всех команд на этом этапе очень высокие. Если расслабишься, даже немного, соперник может вас наказать. Это то, чему мы должны научиться из прошлого. Я думаю, что у нас уже есть такой опыт, поэтому давайте посмотрим, как это работает», – цитирует Александра Mirror.

Ранее Зинченко прокомментировал ситуацию со своим будущим.

По теме:
На Анчелотти есть топ-претендент. Будет тренировать украинца, и не Довбика
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Челси
ВИДЕО. Зинченко поразил жену незабываемым подарком. Это было красиво
Александр Зинченко Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком
Футбол | 14 марта 2025, 04:17 7
ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком
ФОТО. Футболист сборной Украины шокировал россиян своим луком

Удар патриотизма

ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы
Футбол | 14 марта 2025, 08:44 0
ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы
ФОТО. Яремчук обратился к фанатам Олимпиакоса после дубля в Лиге Европы

Украинец опубликовал пост в Instagram

УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13.03.2025, 16:52
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Бокс | 14.03.2025, 09:07
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Футбол | 13.03.2025, 11:33
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Неутешительные новости для Трубина. В Бенфике приняли решение по вратарям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 5
Бокс
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 7
Футбол
Звезда бокса из Украины лег под нож после боя за титул чемпиона мира
Звезда бокса из Украины лег под нож после боя за титул чемпиона мира
12.03.2025, 20:12 1
Бокс
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
13.03.2025, 07:50 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем