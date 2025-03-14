Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026

Президент УАФ Андрей Шевченко, который побывал в Румынии на тренерском семинаре, надеется, что сборные Украины и Румынии выйдут на ЧМ-2026, где сыграют между собою.

«Думаю, будет здорово, если Украина и Румыния выйдут на ЧМ-2026 и сыграют там друг против друга. Надеюсь, не только Украина выйдет на чемпионат мира, но и Румыния».

«Вы этого заслуживаете», – считает Шевченко.

На Евро-2024 сборная Румынии в первом матче группового этапа разгромила Украину 3:0.

Украина в группе отбора на ЧМ-2026 сыграет против Франции/Хорватии, Азербайджана и Исландии, а матчи начнутся в сентябре.