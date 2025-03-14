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  4. Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Чемпионат мира
14 марта 2025, 18:40 |
633
1

Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026

Президент УАФ хочет бы увидеть матч с Румынией

14 марта 2025, 18:40 |
633
1
Реванш за Евро. Шевченко назвал, с кем Украина должна сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Шевченко, который побывал в Румынии на тренерском семинаре, надеется, что сборные Украины и Румынии выйдут на ЧМ-2026, где сыграют между собою.

«Думаю, будет здорово, если Украина и Румыния выйдут на ЧМ-2026 и сыграют там друг против друга. Надеюсь, не только Украина выйдет на чемпионат мира, но и Румыния».

«Вы этого заслуживаете», – считает Шевченко.

На Евро-2024 сборная Румынии в первом матче группового этапа разгромила Украину 3:0.

Украина в группе отбора на ЧМ-2026 сыграет против Франции/Хорватии, Азербайджана и Исландии, а матчи начнутся в сентябре.

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Иван Зинченко Источник: Antena Sport
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Saar
Ага, Румунія. Ще й Луніна на ворота постав........ 
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