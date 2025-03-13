Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»
Игрок рассчитывает, что команда не вылетит в Лигу 1
Защитник сборной Украины Максим Таловеров надеется, что его команда Плимут не вылетит из Чемпионшипа в третий по счету английский дивизион Лигу 1.
«Никому не нравится и никто не хочет быть в зоне вылета Чемпионшипа, поэтому все очень мотивированны выбраться оттуда. Каждый понимает, на что мы способны. И мы работаем, чтобы быть готовыми к следующему матчу».
«Мне все в команде помогали адаптироваться, поэтому все было легко для меня. И игроки, и тренеры все хорошо ко мне отнеслись. В Чемпионшипе есть интенсивность, есть хороший уровень, например, форвардов. Есть хорошие стадионы».
«Тут интересно, опыт для меня совсем другой. Я не нашел ничего такого, что было в Австрии, а нет тут. Для меня это шаг вперед», – сказал Таловеров.
Сейчас команда занимает последнее место с отставанием от спасительной позиции в три очка.
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