Максим ТАЛОВЕРОВ: «Никому не нравится быть в зоне вылета Чемпионшипа»

Защитник сборной Украины Максим Таловеров надеется, что его команда Плимут не вылетит из Чемпионшипа в третий по счету английский дивизион Лигу 1.

«Никому не нравится и никто не хочет быть в зоне вылета Чемпионшипа, поэтому все очень мотивированны выбраться оттуда. Каждый понимает, на что мы способны. И мы работаем, чтобы быть готовыми к следующему матчу».

«Мне все в команде помогали адаптироваться, поэтому все было легко для меня. И игроки, и тренеры все хорошо ко мне отнеслись. В Чемпионшипе есть интенсивность, есть хороший уровень, например, форвардов. Есть хорошие стадионы».

«Тут интересно, опыт для меня совсем другой. Я не нашел ничего такого, что было в Австрии, а нет тут. Для меня это шаг вперед», – сказал Таловеров.

Сейчас команда занимает последнее место с отставанием от спасительной позиции в три очка.