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  4. Яремчук в запасе. Стартовые составы на матч Олимпиакос – Будё-Глимт
Лига Европы
13 марта 2025, 18:46 |
133
0

Яремчук в запасе. Стартовые составы на матч Олимпиакос – Будё-Глимт

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени

13 марта 2025, 18:46 |
133
0
Яремчук в запасе. Стартовые составы на матч Олимпиакос – Будё-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимтом».

Встречу примет Георгиос Караискаис в Пирее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой норвежского коллектива со счетом 3:0.

Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский нападающий «Олимпиакос» Роман Яремчук начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Олимпиакос» – «Будё-Глимт»:

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Олимпиакос Пирей Буде-Глимт Лига Европы стартовые составы Роман Яремчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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