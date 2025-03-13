Яремчук в запасе. Стартовые составы на матч Олимпиакос – Будё-Глимт

В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимтом».

Встречу примет Георгиос Караискаис в Пирее.

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Первая встреча закончилась победой норвежского коллектива со счетом 3:0.

Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский нападающий «Олимпиакос» Роман Яремчук начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Олимпиакос» – «Будё-Глимт»: