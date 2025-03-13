Яремчук в запасе. Стартовые составы на матч Олимпиакос – Будё-Глимт
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени
В четверг, 13 марта, пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Будё-Глимтом».
Встречу примет Георгиос Караискаис в Пирее.
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Первая встреча закончилась победой норвежского коллектива со счетом 3:0.
Главные тренеры команд определились с стартовыми составами. Украинский нападающий «Олимпиакос» Роман Яремчук начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Олимпиакос» – «Будё-Глимт»:
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