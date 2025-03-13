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Украина. Первая лига
13 марта 2025, 16:54 |
38
0

Боевая ничья. Кудровка провела спарринг с винницкой Нивой

Команды провели контрольный поединок

13 марта 2025, 16:54 |
38
0
Боевая ничья. Кудровка провела спарринг с винницкой Нивой
ФК Кудровка

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. «Кудровка» в очередном спарринге встретилась с винницкой «Нивой».

«Кудровка» после первой части сезона в турнирной таблице Первой лиги занимает третье место. У команды после 14 матчей 25 очков.

Винницкая «Нива» представляет группу В Второй лиги. Первую часть сезона команда завершила на восьмой позиции.

«Кудровка» вышла вперед на 17-й минуте. Счет открыл Андрей Сторчоус. «Кудровка» имела преимущество, но увеличить разницу в счете не смогла. «Нива» отыгралась на 64-й минуте.

На 66-й минуте «Кудровка» могла выйти вперед. Микита Тепляков мощно пробил со штрафного, но мяч попал в каркас ворот. Также на 75-й минуте Литовченко нанес удар, но вратарь «Нивы» спас свою команду.

Контрольный матч. 12 марта

«Кудровка» – «Нива» Винница – 1:1

Голы: Сторчоус, 17 – Евтихов, 64.

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Кудровка Нива Винница товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Андрей Сторчоус
Сергей Турчак Источник: Instagram
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