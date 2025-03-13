Защитник Левого Берега: «Сейчас все внимание на поединке с Кривбассом»

В матче 21-го тура УПЛ «Левый Берег» встретится с «Кривбассом». Защитник «Левого Берега» Олег Соколов настроен на борьбу и положительный результат.

«С хорошим настроением после двух подряд побед готовимся к следующему туру УПЛ. В предыдущих матчах удалось победить за счет выполнения тренерских установок и дисциплины. Понимаем, что необходимо набирать максимум очков в матчах, где это можем сделать. В тренировочном процессе никакие изменения не вносили. Восстановление после травмы было непростым, но во время сбора качественно поработал и сейчас готов на сто процентов.

Помним поражение от Кривбасса в домашнем матче. Знаем сильные и слабые стороны соперника. Тщательно готовимся к этому противостоянию. От матча ждем большого количества борьбы. В этой команде играет ряд квалифицированных исполнителей. Настроены на борьбу и положительный результат.

После этого тура УПЛ пойдет на международную паузу. Пока тренерский штаб не сообщал, над чем будем работать в течение этих двух недель. Сейчас все внимание на поединке с Кривбассом.

Мы в каждом матче играем на результат и не смотрим на место соперника в таблице. Мы играем на своих сильных сторонах».