Зинченко обратился к лидерам Арсенала после матча с ПСВ в ЛЧ, где он забил

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями от выхода своей команды в 1/14 финала Лиги чемпионов.

«Самое важное то, что мы прошли дальше, и теперь с нетерпением ждем следующего матча. Было особенное ощущение играть против моей бывшей команды – я действительно любил этот клуб и получил теплый прием, пока был там.

Я бы не сказал, что это для меня совершенно новая позиция, потому что я часто играл там, особенно за национальную сборную Украины. Я сказал Эдегору и Райсу, что понимаю, сколько они бегают. Это требования этого уровня.

В этой Лиге чемпионов тебя может наказать любая команда. На этой стадии каждый соперник – мирового класса. Я просто с нетерпением жду следующих матчей», – сказал Александр.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против ПСВ.