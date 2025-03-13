Украина. Вторая лига13 марта 2025, 05:23 | Обновлено 13 марта 2025, 07:23
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Винницкая Нива завершила вничью спарринг против Кудровки
Команды забили по одному голу, у Нивы отличился Александр Евтихов
13 марта 2025, 05:23 | Обновлено 13 марта 2025, 07:23
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Очередным соперником винницкой «Нивы» в контрольном поединке была «Кудровка».
12 марта был проведен товарищеский матч в с. Бузовая Киевской области.
Спарринг команд завершился с ничейным счетом (1:1). Гол за винницкую Ниву забил Александр Евтихов.
Товарищеский матч. Бузовая, 12 марта
Кудровка – Нива Винница – 1:1
Гол (у Нивы): Александр Евтихов
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