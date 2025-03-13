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Украина. Вторая лига
13 марта 2025, 05:23 | Обновлено 13 марта 2025, 07:23
29
0

Винницкая Нива завершила вничью спарринг против Кудровки

Команды забили по одному голу, у Нивы отличился Александр Евтихов

13 марта 2025, 05:23 | Обновлено 13 марта 2025, 07:23
29
0
Винницкая Нива завершила вничью спарринг против Кудровки
ФК Нива Винница

Очередным соперником винницкой «Нивы» в контрольном поединке была «Кудровка».

12 марта был проведен товарищеский матч в с. Бузовая Киевской области.

Спарринг команд завершился с ничейным счетом (1:1). Гол за винницкую Ниву забил Александр Евтихов.

Товарищеский матч. Бузовая, 12 марта

Кудровка – Нива Винница – 1:1

Гол (у Нивы): Александр Евтихов

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Нива Винница товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кудровка
Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
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