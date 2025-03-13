11 медалей. Украинские каратисты отлично выступили в Венгрии
Сине-желтая команда взяла 6 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых награды
Украинские каратисты отлично выступили на международных соревнованиях Hungarian Tatami Karate Open среди кадетов, юниоров, молодежи и взрослых.
Соревнования проходили в венгерском Будапеште с участием 691 спортсмена из 16 стран. 33 из них представляли Украину.
Сине-желтая команда завоевала 11 медалей (6 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых).
🥇 Золото: Виктория Богданович (кумите, молодежь до 21 года, до 50 кг); Владимир-Владислав Слипцов (палачи, юниоры); Савелий Ильчук (кумите, юниоры, до 55 кг); Назарий Пранничук (кумите, юниоры, до 61 кг); Ярослав Федоров (палачи, взрослые); Виолетта Макаренко (кумите, юниоры, до 59 кг).
🥈 Серебро: Владимир-Владислав Слипцов (палача, молодежь до 21 года); Алика Чумак (кумите, юниоры, до 59 кг).
🥉 Бронза: Виктория Богданович (кумите, юниоры, до 48 кг); Ярослав Кинаш (кумите, юниоры, до 76 кг); Мария Гнесь (кумите, молодежь до 21 года, до 55 кг).
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