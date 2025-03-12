Лига чемпионов12 марта 2025, 23:45 | Обновлено 12 марта 2025, 23:48
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ВИДЕО. Форвард ПСВ перекинул Райю и сравнял счет в ответном матче ЛЧ
Красивый гол на 70-й минуте в ворота Арсенала забил Кухайб Дриуш
12 марта 2025, 23:45 | Обновлено 12 марта 2025, 23:48
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12 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и ПСВ [первый поединок – 7:1].
Коллективы играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 77-й минуте форвард гостей Кухайб Дриуш красиво перекинул Давида Райю.
❗️ ВИДЕО. Форвард ПСВ перекинул Райю и сравнял счет в ответном матче ЛЧ
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