Мадридское дерби продлено. Матч между Атлетико и Реалом перешел в овертаймы
Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала
12 марта в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».
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Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).
Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.
Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.
Матч перешел в овертаймы при счете 1:0 в пользу Атлетико в ответной игре.
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