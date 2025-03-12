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Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:59 |
284
0

Мадридское дерби продлено. Матч между Атлетико и Реалом перешел в овертаймы

Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала

12 марта 2025, 23:59 |
284
0
Мадридское дерби продлено. Матч между Атлетико и Реалом перешел в овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».

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Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Уже на первой минуте Атлетико провел быстрый гол в ворота Реала (1:0). Коннер Галлахер уравнял ситуацию в противостоянии по сумме двух матчей.

Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.

Матч перешел в овертаймы при счете 1:0 в пользу Атлетико в ответной игре.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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