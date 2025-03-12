В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

На 61-й минуте счет в матче стал 3:0. Дубль в матче оформил Марко Асенсио.

ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов