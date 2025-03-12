Лига чемпионов12 марта 2025, 23:25 | Обновлено 12 марта 2025, 23:39
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ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов
Счет в матче 3:0
12 марта 2025, 23:25 | Обновлено 12 марта 2025, 23:39
76
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В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».
Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.
На 61-й минуте счет в матче стал 3:0. Дубль в матче оформил Марко Асенсио.
ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов
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