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  4. ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:25 | Обновлено 12 марта 2025, 23:39
76
0

ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов

Счет в матче 3:0

12 марта 2025, 23:25 | Обновлено 12 марта 2025, 23:39
76
0
ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

На 61-й минуте счет в матче стал 3:0. Дубль в матче оформил Марко Асенсио.

ВИДЕО. Дубль Асенсио. Астон Вилла громит Брюгге в Лиге чемпионов

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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