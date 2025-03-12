ВИДЕО. Выше перекладины. Вини Жуниор не забил пенальти для Реала
На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ
12 марта в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».
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Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).
Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.
1:0. Незабитый пенальти. Винисиус Жуниор, 70 мин.
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