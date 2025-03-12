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  4. ВИДЕО. Выше перекладины. Вини Жуниор не забил пенальти для Реала
Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:34 | Обновлено 12 марта 2025, 23:58
684
1

ВИДЕО. Выше перекладины. Вини Жуниор не забил пенальти для Реала

На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ

12 марта 2025, 23:34 | Обновлено 12 марта 2025, 23:58
684
1
ВИДЕО. Выше перекладины. Вини Жуниор не забил пенальти для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Вини Жуниор

12 марта в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Метрополитано» встречаются «Атлетико» и «Реал».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первое мадридское дерби неделей ранее на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» (2:1).

Во втором тайме Винисиус Жуниор не забил пенальти для Реала, отправив мяч выше перекладины. На 70-й минуте бразилец мог стать героем мадридского дерби в ЛЧ.

1:0. Незабитый пенальти. Винисиус Жуниор, 70 мин.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Винисиус Жуниор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ivankondrat96
Хотів ефектно забити, знущаючись з трибун. Але отримав покарання за зайву самовпевненість
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