ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ
Авторами голов стали Асенсио и Матсен
В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».
Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.
На 50-й минуте в матче был открыт счет. Забил Марко Асенсио, который вышел на замену в начале второго тайма.
На 57-й минуте забил Иан Матсен. По сумме обоих матчей счет 5:1 в пользу вилланов.
ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб рекордсмен по количеству проведенных матчей в турнире без титула
Бывший нападающий киевлян отметил Валентина Белькевича