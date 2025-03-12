В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

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В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

На 50-й минуте в матче был открыт счет. Забил Марко Асенсио, который вышел на замену в начале второго тайма.

На 57-й минуте забил Иан Матсен. По сумме обоих матчей счет 5:1 в пользу вилланов.

ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ