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  4. ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ
Лига чемпионов
12 марта 2025, 23:23 |
82
0

ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ

Авторами голов стали Асенсио и Матсен

12 марта 2025, 23:23 |
82
0
ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

В среду, 12 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Астон Вилла» и «Брюгге».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче английский клуб одержал выездную победу со счетом 3:1.

На 50-й минуте в матче был открыт счет. Забил Марко Асенсио, который вышел на замену в начале второго тайма.

На 57-й минуте забил Иан Матсен. По сумме обоих матчей счет 5:1 в пользу вилланов.

ВИДЕО. Астон Вилла дважды забила Брюгге в начале второго тайма в ЛЧ

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Марко Асенсио Астон Вилла Брюгге видео голов и обзор Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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