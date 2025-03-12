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  4. Наставник Лилля: «У Дортмунда более опытные игроки, шансы 50/50»
Лига чемпионов
12 марта 2025, 19:05 |
105
1

Наставник Лилля: «У Дортмунда более опытные игроки, шансы 50/50»

Бруно Женезьо прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 19:05 |
105
1
Наставник Лилля: «У Дортмунда более опытные игроки, шансы 50/50»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Женезьо

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1. Наставник ФК «Лилль» Бруно Женезьо поделился мнением о будущем противостоянии:

«У нас была исключительная серия и мы хотим, чтобы она продолжалась. Мы должны сыграть матч и наслаждаться им, сохраняя спокойствие. Нужно быть сконцентрированными на 100%, потому что в противном случае вы рискуете быть подавленными. Мы должны сделать все возможное для достижения приемлимого результата.

Дортмунд был финалистом Лиги чемпионов в прошлом сезоне, они выбили ПСЖ, чтобы попасть туда. У них более опытные игроки, чем у нас. Кроме того, у них три выездные победы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Наши шансы – 50/50.

Опыт определенных ситуаций облегчает их понимание, позволяет выявить что-то позитивное в команде. Вы должны быть уверены в себе и демонстрировать спокойствие и уравновешенность, чтобы подготовиться к этому матчу», – сказал Женезьо.

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Лига чемпионов Лилль Лилль - Боруссия Д Боруссия Дортмунд Бруно Женезьо пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
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