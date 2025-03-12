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Лига чемпионов
12 марта 2025, 18:37 | Обновлено 12 марта 2025, 18:58
183
0

Опубликованы стартовые составы на матч Лиги чемпионов Лилль – Боруссия Д

Ответный матч 1/8 финала состоится 12 марта в 19:45

12 марта 2025, 18:37 | Обновлено 12 марта 2025, 18:58
183
0
Опубликованы стартовые составы на матч Лиги чемпионов Лилль – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine.

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Поединок пройдет на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Наставники команд определились со стартовыми составами.

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Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против испанской «Барселоны».

Стартовые составы матча Лилль – Боруссия Дортмунд

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Лига чемпионов Лилль - Боруссия Д Боруссия Дортмунд стартовые составы Лилль
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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