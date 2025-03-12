Причина может удивить. Известно, почему Ракицкий часто ездит на фронт

Уже неоднократно в СМИ появлялась информация о частых поездках Ярослава Ракицкого на фронт. Украинский функционер Владимир Генинсон объяснил подобные действия бывшего игрока донецкого Шахтера.

– Расскажите немного о Ракицком, как он чувствует себя в роли функционера?

– Шикарный человек. Он отрыт и готов стать наставником для любого спортсмена. Ярослав может поделиться секретом успеха – как простой мальчик из Днепровской области стал звездой и игроком сборной Украины. Ракицкий лично разговаривает с каждым клиентом.

Также он каждые три недели ездит на «передок» и неделю живет с 35 бригадой. Кроме Стаховского мало спортсменов такое делают. Ярослав ездит на передок, чтобы почувствовать, что такое настоящая война, а не сидеть дома в теплой ванне. Этот человек сильно изменился после того, как началась полномасштабная война.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее Владимир Генинсон рассказал о своей работе в «Колосе», признавшись, что до сих пор является работником клуба.