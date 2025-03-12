ВИДЕО. Как Элиас забил в ворота Карпат после шедеврального паса Глущенко

В среду, 12 марта, проходит товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Встреча проходит во Львове.

На 81-й минуте матча бразильский страйкер «Шахтера» Кауан Элиас вывел свою команду веред после шедеврального паса Антона Глущенко. Счет в матче – 1:2.