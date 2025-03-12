Товарищеские матчи12 марта 2025, 13:57 |
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ВИДЕО. Как Элиас забил в ворота Карпат после шедеврального паса Глущенко
Бразильский страйкер вывел свою команду вперед
12 марта 2025, 13:57 |
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В среду, 12 марта, проходит товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».
Встреча проходит во Львове.
На 81-й минуте матча бразильский страйкер «Шахтера» Кауан Элиас вывел свою команду веред после шедеврального паса Антона Глущенко. Счет в матче – 1:2.
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