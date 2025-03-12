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  4. ВИДЕО. Как Элиас забил в ворота Карпат после шедеврального паса Глущенко
Товарищеские матчи
12 марта 2025, 13:57 |
845
2

ВИДЕО. Как Элиас забил в ворота Карпат после шедеврального паса Глущенко

Бразильский страйкер вывел свою команду вперед

12 марта 2025, 13:57 |
845
2
ВИДЕО. Как Элиас забил в ворота Карпат после шедеврального паса Глущенко
ФК Шахтер. Кауан Элиас

В среду, 12 марта, проходит товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Встреча проходит во Львове.

На 81-й минуте матча бразильский страйкер «Шахтера» Кауан Элиас вывел свою команду веред после шедеврального паса Антона Глущенко. Счет в матче – 1:2.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
😸 🇺🇦
👆
І де ж наш котик? Від радості за сьогоднішню перемогу можна пригостити й смачним кормом! 😊
🎉🎉🎉
На честь свята! На честь гола ЕлІаса❗
❤️😸Котику Ігорю купимо Whiskas-а❗😊
Ответить
-1
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Довів до заздрощів киян❗
⚽Забив сьогодні КауАн❗
А нам море радощів! Ні - океан❗
Поклав дуже класний гол КауАн❗
⚒️🧡🖤 😊
Ответить
-1
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