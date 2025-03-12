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Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 13:45 | Обновлено 12 марта 2025, 14:49
81
0

«Непростой поединок». Тренер Руха высказался о предстоящем матче с Ворсклой

Виталий Пономарев ждет интересное противостояние

12 марта 2025, 13:45 | Обновлено 12 марта 2025, 14:49
81
0
«Непростой поединок». Тренер Руха высказался о предстоящем матче с Ворсклой
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского клуба «Рух», Виталий Пономарев, поделился мыслями перед матчем 21-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы».

Местом проведения футбольного противостояния станет «Арена Львов».

«Конечно, приятно тренироваться после победы – это всегда поднимает настроение. Но я уже отмечал, что и в предыдущих матчах «Рух» демонстрировал достаточно качественную игру, однако не реализовывал свои голевые моменты. Мы исправляем прошлые ошибки и таким образом готовимся к следующим матчам.

«Ворскла» однозначно сейчас находится в таблице не на своем месте, ведь у полтавчан качественный подбор исполнителей и хорошо поставленная игра. Для нас это будет сложный поединок. В настоящее время «Ворскла» в непростой ситуации, поэтому соперник будет мотивирован брать очки в игре с нами. Но «Рух» также нацелен на положительный результат», – сказал Пономарев.

Напомним, что матч между «Рухом» и «Ворсклой» состоится 15 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Виталий Пономарев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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