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  4. «Иногда есть время». Срна назвал главную проблему трансферов Шахтера
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 13:53 |
620
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«Иногда есть время». Срна назвал главную проблему трансферов Шахтера

Дарио заявил, что сложно уговорить легионеров ехать в Украину

12 марта 2025, 13:53 |
620
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«Иногда есть время». Срна назвал главную проблему трансферов Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о дебюте бразильского вингера Алиссона в матче против львовских «Карпат» (0:0).

– Мы купили того, кто нам нужен. Продали Зубкова и купили вингера, которого искали уже полгода. Надеюсь, наконец-то купили того, кого хотели, кто в будущем принесет нам пользу.

Уговорить легионера приехать в Украину – большая проблема. Они достаточно молоды, им нужно время на адаптацию. Иногда есть время, иногда его нет. Но мы знаем, кого приобрели. Уверены, что он принесет «Шахтеру» пользу в будущем.

– Алисон и Элиас должны стать лидерами «Шахтера»?

– Зависит от адаптации, от всего. 3 месяца, полгода – я не знаю, – сказал Срна.

Ранее Дарио рассказал о чемпионской гонке в УПЛ.

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Дарио Срна Алиссон Сантана Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 1
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potemkin78
если Шахтёр не займёт первое место то будут они поднимать свою квалификацию в других чемпионатах
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