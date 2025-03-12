«Иногда есть время». Срна назвал главную проблему трансферов Шахтера

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о дебюте бразильского вингера Алиссона в матче против львовских «Карпат» (0:0).

– Мы купили того, кто нам нужен. Продали Зубкова и купили вингера, которого искали уже полгода. Надеюсь, наконец-то купили того, кого хотели, кто в будущем принесет нам пользу.

Уговорить легионера приехать в Украину – большая проблема. Они достаточно молоды, им нужно время на адаптацию. Иногда есть время, иногда его нет. Но мы знаем, кого приобрели. Уверены, что он принесет «Шахтеру» пользу в будущем.

– Алисон и Элиас должны стать лидерами «Шахтера»?

– Зависит от адаптации, от всего. 3 месяца, полгода – я не знаю, – сказал Срна.

Ранее Дарио рассказал о чемпионской гонке в УПЛ.