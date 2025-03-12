Доннарумма объяснил, почему бегал в раздевалку перед пенальти с Ливерпулем
Итальянец рад победе своей команды
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после матча против Ливерпуля в Лиге чемпионов, где он стал героем послематчевой серии пенальти (1:1, 5:2).
«Почему я побежал в раздевалку перед пенальти? Пописать (смеется). Нет, на самом деле я что-то готовил со своим тренером вратарей.
Критика? Я с удовольствием отвечаю говорящим псевдожурналистам, не зная, что такое работа вратаря. В первом матче мы пропустили гол. Они полагают, что это моя вина. Но неважно, все еще работаю и все еще улыбаюсь.
Я очень доволен игрой команды. Мы знали, что сегодня вечером нам придется пострадать, знали, что на этом стадионе с исключительной публикой будет тяжело. Это всегда тяжело. Но сыграли отличную игру. Я очень доволен квалификацией», – сказал итальянец.
Ранее победу над «Ливерпулем» прокомментировал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.
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