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Лига чемпионов
12 марта 2025, 12:52 | Обновлено 12 марта 2025, 12:54
1586
0

Доннарумма объяснил, почему бегал в раздевалку перед пенальти с Ливерпулем

Итальянец рад победе своей команды

12 марта 2025, 12:52 | Обновлено 12 марта 2025, 12:54
1586
0
Доннарумма объяснил, почему бегал в раздевалку перед пенальти с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после матча против Ливерпуля в Лиге чемпионов, где он стал героем послематчевой серии пенальти (1:1, 5:2).

«Почему я побежал в раздевалку перед пенальти? Пописать (смеется). Нет, на самом деле я что-то готовил со своим тренером вратарей.

Критика? Я с удовольствием отвечаю говорящим псевдожурналистам, не зная, что такое работа вратаря. В первом матче мы пропустили гол. Они полагают, что это моя вина. Но неважно, все еще работаю и все еще улыбаюсь.

Я очень доволен игрой команды. Мы знали, что сегодня вечером нам придется пострадать, знали, что на этом стадионе с исключительной публикой будет тяжело. Это всегда тяжело. Но сыграли отличную игру. Я очень доволен квалификацией», – сказал итальянец.

Ранее победу над «Ливерпулем» прокомментировал главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль - ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Guillaume MP
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