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  4. Хаби АЛОНСО: «Мы пытались что-то сделать в первом тайме»
Лига чемпионов
12 марта 2025, 10:59 |
102
0

Хаби АЛОНСО: «Мы пытались что-то сделать в первом тайме»

Главный тренер «Байера» прокомментировал поражение от «Баварии»

12 марта 2025, 10:59 |
102
0
Хаби АЛОНСО: «Мы пытались что-то сделать в первом тайме»
УЕФА. Хаби Алонсо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (0:2, 0:5 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«В первом тайме мы пытались что-то сделать. Мы были близки к тому, чтобы забить, имели достаточно голевых моментов. У нас были моменты, чтобы забить гол в дебюте. Было немного неспокойно, но ребята молодцы. Хотя после первого гола «Баварии» было очень тяжело.

Лига чемпионов – это соревнование, где нельзя допускать ошибок, а мы допустили их слишком много. Нам нужно было что-то зрелищное, но не получилось. Выступление было хорошим. Не хватало качества, не хватало эффективности.

Мы прошли большое развитие внутри команды и клуба. Следующий шаг, пожалуй, самый сложный. Мы должны быть реалистами. Мы хотим быть конкурентоспособными с лучшими в мире. Мы должны идти своим путем. Но мы не должны думать, что после сегодняшнего вечера все – катастрофа».

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Байер Бавария Лига чемпионов Байер - Бавария Хаби Алонсо пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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