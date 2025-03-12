Пономаренко лаконично отреагировал на стычку с Ванатом после матча УПЛ

Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко отреагировал на стычку с Владиславом Ванатом после попавшей в трансляцию матча против «Зари».

– Ваша история с Ванатом после финального свистка. Что вы там не поделили?

– Все нормально.

- Поняли друг друга? Все окей?

– Все нормально, да, – сказал Пономаренко.

Ранее своими эмоциями по поводу матча поделился главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский.