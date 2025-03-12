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  4. Пономаренко лаконично отреагировал на стычку с Ванатом после матча УПЛ
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 11:09 |
1983
0

Пономаренко лаконично отреагировал на стычку с Ванатом после матча УПЛ

Матвей Пономаренко не стал много говорить

12 марта 2025, 11:09 |
1983
0
Пономаренко лаконично отреагировал на стычку с Ванатом после матча УПЛ
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко отреагировал на стычку с Владиславом Ванатом после попавшей в трансляцию матча против «Зари».

– Ваша история с Ванатом после финального свистка. Что вы там не поделили?

– Все нормально.

- Поняли друг друга? Все окей?

– Все нормально, да, – сказал Пономаренко.

Ранее своими эмоциями по поводу матча поделился главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский.

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Матвей Пономаренко Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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