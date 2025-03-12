Украина. Премьер лига12 марта 2025, 11:09 |
1983
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Пономаренко лаконично отреагировал на стычку с Ванатом после матча УПЛ
Матвей Пономаренко не стал много говорить
12 марта 2025, 11:09 |
1983
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Футболист киевского «Динамо» Матвей Пономаренко отреагировал на стычку с Владиславом Ванатом после попавшей в трансляцию матча против «Зари».
– Ваша история с Ванатом после финального свистка. Что вы там не поделили?
– Все нормально.
- Поняли друг друга? Все окей?
– Все нормально, да, – сказал Пономаренко.
Ранее своими эмоциями по поводу матча поделился главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский.
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