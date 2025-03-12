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  4. «Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 10:49 | Обновлено 12 марта 2025, 11:03
3639
10

«Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо

Бывший нападающий киевлян подверг критике Владислава Ваната

12 марта 2025, 10:49 | Обновлено 12 марта 2025, 11:03
3639
10
«Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал конфликт двух нынешних форвардов столичного клуба Владислава Ваната и Матвея Пономаренко после ничейного матча 21-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):

«Если Ванат обиделся на Пономаренко из-за того, что тот не отдал пас, то ему лучше идти играть на турнир «Кожаный мяч». Такие конфликты случаются не от большого ума. Какой-то детский сад – «мне не отдали». А что, тебе все отдавать должны? Ванат всем отдает?

Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренко. Вот когда они это поймут и начнут делать, то у них будет шанс стать хотя бы полуфутболистами. В противном случае – «Кожаный мяч» их ждет. Ванат лучший бомбардир УПЛ и н****н никому не нужен! С этого и надо начинать. Не надо ждать передачи, нужно брать и забивать, в нашем чемпионате это не трудно сделать».

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Виктор Леоненко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владислав Ванат Динамо - Заря Матвей Пономаренко
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 10
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dimando560
А що таке н***н?
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+1
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Перець
Просто на полі був куйовий кожаний мяч
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+1
Андрій Нікітін
Це той само Леон, який 25 років тому кричав мені "Чому мені не віддав? не дивіться на того дурака Шевченка, віддавайте пас, а не бийте"?)))
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0
CheMP
Леоненко х***ни не скажет  , всё по делу)
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-1
umnuy2
хоть я за ДК но честно скажу лучше бы Шахта В ЛЧ была-там деньги вкладывают может шанс быть.......ДК к сожалению будет позориться 100% как в прошлом году
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-2
Nick.Grabowski
В 1990х в ДК форвардами були Леоненко, Шевченко, Ребров. 
В 2025 маємо Ваната та Пономаренка. 
30 років розвитку українського футболу від Суркісів-Коломойського-Ахметова не пройшли даремно. 
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-2
umnuy2
не ну реально чемп же днище-тут бы какой-то Салах уже штук 50 бы забил.
В европе наших просто декласируют,мы уже грузинам проигруем а чехи нас в одну колитку выносят.
Ванат не прав.А молодой молодец не дал себя приписюнить,яйца есть
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
serhiy
Я,я,я, Та уй ти без палочки !.
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-3
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