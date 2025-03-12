«Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал конфликт двух нынешних форвардов столичного клуба Владислава Ваната и Матвея Пономаренко после ничейного матча 21-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):

«Если Ванат обиделся на Пономаренко из-за того, что тот не отдал пас, то ему лучше идти играть на турнир «Кожаный мяч». Такие конфликты случаются не от большого ума. Какой-то детский сад – «мне не отдали». А что, тебе все отдавать должны? Ванат всем отдает?

Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренко. Вот когда они это поймут и начнут делать, то у них будет шанс стать хотя бы полуфутболистами. В противном случае – «Кожаный мяч» их ждет. Ванат лучший бомбардир УПЛ и н****н никому не нужен! С этого и надо начинать. Не надо ждать передачи, нужно брать и забивать, в нашем чемпионате это не трудно сделать».