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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Против Баварии мы сыграем так же»
Лига чемпионов
12 марта 2025, 10:17 |
171
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Против Баварии мы сыграем так же»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Фейеноордом»

12 марта 2025, 10:17 |
171
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Против Баварии мы сыграем так же»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фейеноордом» (2:1, 4:1 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мы очень хотели пройти дальше, игроки были великолепными. Я засыпаю их похвалами за все, что они делают. Со всеми трудностями они заслуживают большого комплимента, потому что они действительно хороши.

Противостояние с «Баварией» в следующей стадии? Будет трудно, но мы будем играть так, как играли до сих пор. Я просто надеюсь, что все будут готовы.

Я знаю, что значит быть тренером «Интера» – сегодня был мой 200-й матч здесь. Было так много радостей и некоторых разочарований, но ты стараешься провести каждый матч как можно лучше на благо «Интера».

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Интер Милан Фейеноорд Лига чемпионов Интер - Фейеноорд Симоне Индзаги пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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