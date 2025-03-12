Симоне ИНДЗАГИ: «Против Баварии мы сыграем так же»
Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Фейеноордом»
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Фейеноордом» (2:1, 4:1 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Мы очень хотели пройти дальше, игроки были великолепными. Я засыпаю их похвалами за все, что они делают. Со всеми трудностями они заслуживают большого комплимента, потому что они действительно хороши.
Противостояние с «Баварией» в следующей стадии? Будет трудно, но мы будем играть так, как играли до сих пор. Я просто надеюсь, что все будут готовы.
Я знаю, что значит быть тренером «Интера» – сегодня был мой 200-й матч здесь. Было так много радостей и некоторых разочарований, но ты стараешься провести каждый матч как можно лучше на благо «Интера».
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