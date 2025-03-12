Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ
Ответный поединок 1/8 финала начнется 12 марта в 22:00 про Киеву
12 марта лондонский Арсенал примет нидерландский ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.
Встреча состоится на стадионе Эмирейтс и начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый поединок в Нидерландах завершился разгромной победой канониров со счетом 7:1.
Цвета Арсенала защищает украинский футболист Александр Зинченко.
Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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