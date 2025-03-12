12 марта лондонский Арсенал примет нидерландский ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Встреча состоится на стадионе Эмирейтс и начнется в 22:00 по Киеву.

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Первый поединок в Нидерландах завершился разгромной победой канониров со счетом 7:1.

Цвета Арсенала защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.