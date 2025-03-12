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Лига чемпионов
12 марта 2025, 05:41 | Обновлено 12 марта 2025, 06:00
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ

Ответный поединок 1/8 финала начнется 12 марта в 22:00 про Киеву

12 марта 2025, 05:41 | Обновлено 12 марта 2025, 06:00
3
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ
кол

12 марта лондонский Арсенал примет нидерландский ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Встреча состоится на стадионе Эмирейтс и начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый поединок в Нидерландах завершился разгромной победой канониров со счетом 7:1.

Цвета Арсенала защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Реала, либо против Атлетико.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Арсенал – ПСВ

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ Лига чемпионов смотреть онлайн Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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