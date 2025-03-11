ВИДЕО. Жирная точка. Как Бавария забила 5-й гол в противостоянии с Байером
Альфонсо Дэвис с передачи Гарри Кейна сделал счет 2:0 в пользу Баварии в ответной игре
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.
Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 71-й минуте Альфонсо Дэвис сделал счет 2:0. Ассист у Гарри Кейна, который первым отличился в этой игре.
Бавария забила пятый мяч Байеру в этом противостоянии 1/8 финала. В первом матче мюнхенцы отгрузили соперникам три мяча.
❗️ ВИДЕО. Жирная точка. Как Бавария забила 5-й гол в противостоянии с Байером
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