11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 71-й минуте Альфонсо Дэвис сделал счет 2:0. Ассист у Гарри Кейна, который первым отличился в этой игре.

Бавария забила пятый мяч Байеру в этом противостоянии 1/8 финала. В первом матче мюнхенцы отгрузили соперникам три мяча.

❗️ ВИДЕО. Жирная точка. Как Бавария забила 5-й гол в противостоянии с Байером

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine