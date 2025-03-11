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Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:38 | Обновлено 11 марта 2025, 23:46
175
1

ВИДЕО. Жирная точка. Как Бавария забила 5-й гол в противостоянии с Байером

Альфонсо Дэвис с передачи Гарри Кейна сделал счет 2:0 в пользу Баварии в ответной игре

11 марта 2025, 23:38 | Обновлено 11 марта 2025, 23:46
175
1
ВИДЕО. Жирная точка. Как Бавария забила 5-й гол в противостоянии с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 71-й минуте Альфонсо Дэвис сделал счет 2:0. Ассист у Гарри Кейна, который первым отличился в этой игре.

Бавария забила пятый мяч Байеру в этом противостоянии 1/8 финала. В первом матче мюнхенцы отгрузили соперникам три мяча.

❗️ ВИДЕО. Жирная точка. Как Бавария забила 5-й гол в противостоянии с Байером

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Альфонсо Дэвис видео голов и обзор Бавария Байер Байер - Бавария Лига чемпионов Гарри Кейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Дива не сталось. Баварія у цьому сезоні сильніша.
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