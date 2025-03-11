ВИДЕО. Камбека не будет. Кейн забил Байеру третий гол за два матча
Гарри вывел Баварию вперед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.
Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 52-й минуте Гарри Кейн вывел гостей вперед, сделав счет 1:0.
Кейн забил Байеру третий гол за два поединка. В первой игре Гарри положил дубль, тогда мюнхенцы победили 3:0.
❗️ ВИДЕО. Камбека не будет. Кейн забил Байеру третий гол за два матча
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