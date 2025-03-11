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Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:15 | Обновлено 11 марта 2025, 23:21
185
0

ВИДЕО. Камбека не будет. Кейн забил Байеру третий гол за два матча

Гарри вывел Баварию вперед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 23:15 | Обновлено 11 марта 2025, 23:21
185
0
ВИДЕО. Камбека не будет. Кейн забил Байеру третий гол за два матча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 52-й минуте Гарри Кейн вывел гостей вперед, сделав счет 1:0.

Кейн забил Байеру третий гол за два поединка. В первой игре Гарри положил дубль, тогда мюнхенцы победили 3:0.

❗️ ВИДЕО. Камбека не будет. Кейн забил Байеру третий гол за два матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гарри Кейн Бавария Байер Байер - Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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