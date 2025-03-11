ВИДЕО. Как Интер и Фейеноорд забивали с пенальти
Голами отличились Хакан Чалханоглу и Якуб Модер
Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».
Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.
На 42-й минуте матча вингер гостей Якуб Модер реализовал пенальти. На 51-й минуте голом с 11-метровой отметки отличился Хакан Чалханоглу. 2:1 на табло Джузепе Меацца
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