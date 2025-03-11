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Лига чемпионов
11 марта 2025, 23:14 |
128
0

ВИДЕО. Как Интер и Фейеноорд забивали с пенальти

Голами отличились Хакан Чалханоглу и Якуб Модер

11 марта 2025, 23:14 |
128
0
ВИДЕО. Как Интер и Фейеноорд забивали с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

На 42-й минуте матча вингер гостей Якуб Модер реализовал пенальти. На 51-й минуте голом с 11-метровой отметки отличился Хакан Чалханоглу. 2:1 на табло Джузепе Меацца

❗️ ВИДЕО. Как Интер и Фейеноорд забивали с пенальти

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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