ВИДЕО. Дембеле открыл счет для ПСЖ в гостевом матче с Ливерпулем

11 марта в 22:00 в Париже проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает французский клуб ПСЖ.

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Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).

На 12-й минуте Усман Дембеле открыл счет в матче – 1:0 в пользу парижского клуба.

ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 12 мин