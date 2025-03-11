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Лига чемпионов
11 марта 2025, 22:17 | Обновлено 11 марта 2025, 22:22
149
0

ВИДЕО. Дембеле открыл счет для ПСЖ в гостевом матче с Ливерпулем

11 марта в Париже проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 22:17 | Обновлено 11 марта 2025, 22:22
149
0
ВИДЕО. Дембеле открыл счет для ПСЖ в гостевом матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта в 22:00 в Париже проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает французский клуб ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).

На 12-й минуте Усман Дембеле открыл счет в матче – 1:0 в пользу парижского клуба.

ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 12 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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