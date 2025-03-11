Лига чемпионов11 марта 2025, 22:17 | Обновлено 11 марта 2025, 22:22
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ВИДЕО. Дембеле открыл счет для ПСЖ в гостевом матче с Ливерпулем
11 марта в Париже проходит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта 2025, 22:17 | Обновлено 11 марта 2025, 22:22
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11 марта в 22:00 в Париже проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Английский «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимает французский клуб ПСЖ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч неделей ранее в Париже на арене «Парк де Пренс» завершился победой английского клуба (1:0).
На 12-й минуте Усман Дембеле открыл счет в матче – 1:0 в пользу парижского клуба.
ГОЛ! 0:1. Усман Дембеле, 12 мин
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