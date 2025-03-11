Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

На 8-й минуте матча нападающий хозяев Маркус Тюрам открыл счет.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Тюрам забил в ворота Фейеноорда