Барселона в шаге от первого трансфера на выход
Алекс Валле близок к полноценному контракту с «Комо»
Испанский защитник каталонской «Барселоны» Алекс Валле, играющий на правах аренды за «Комо», близок к подписанию полноценного контракта с итальянским клубом, сообщает Fichajes.
По информации источника, прогресс испанца вызвал желание ку руководства итальянского клуба подписать игрока на постоянной основе. На Валле не рассчитывают в Каталонии, где продлили контракт с Жераром Мартином, а место основного защитника занято Алексом Бальде.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Реал» борются за одного из лучших нападающих мира.
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