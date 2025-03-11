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Испания
11 марта 2025, 22:42 | Обновлено 11 марта 2025, 22:43
1849
0

Барселона в шаге от первого трансфера на выход

Алекс Валле близок к полноценному контракту с «Комо»

11 марта 2025, 22:42 | Обновлено 11 марта 2025, 22:43
1849
0
Барселона в шаге от первого трансфера на выход
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Валле

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Алекс Валле, играющий на правах аренды за «Комо», близок к подписанию полноценного контракта с итальянским клубом, сообщает Fichajes.

По информации источника, прогресс испанца вызвал желание ку руководства итальянского клуба подписать игрока на постоянной основе. На Валле не рассчитывают в Каталонии, где продлили контракт с Жераром Мартином, а место основного защитника занято Алексом Бальде.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Реал» борются за одного из лучших нападающих мира.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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