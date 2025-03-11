Барселона в шаге от первого трансфера на выход

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Алекс Валле, играющий на правах аренды за «Комо», близок к подписанию полноценного контракта с итальянским клубом, сообщает Fichajes.

По информации источника, прогресс испанца вызвал желание ку руководства итальянского клуба подписать игрока на постоянной основе. На Валле не рассчитывают в Каталонии, где продлили контракт с Жераром Мартином, а место основного защитника занято Алексом Бальде.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» и «Реал» борются за одного из лучших нападающих мира.