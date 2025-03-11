Сыграет ли Алиссон? Стали известны составы Карпат и Шахтера

Во вторник, 11 марта, будет проведен поединок между клубами «Карпаты» Львов и «Шахтер» Донецк в 21-м туре УПЛ.

Местом проведения матча станет стадион «Украина» во Львове.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Карпаты» Львов в этом сезоне показывают хороший футбол. Команда Владислава Лупашко находится на седьмой строчке. Что же касается «Шахтера», то команда на третьей позиции и желает вернуться в чемпионскую гонку.

Новичок «горняков Алиссон Сантана попал в заявку и сможет выйти на замену.

Карпаты: Кинарейкин, Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Бруниньо, Краснопир

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналдо, Швед, Судаков, Кевин, Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина