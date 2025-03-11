Сыграет ли Алиссон? Стали известны составы Карпат и Шахтера
11 березня о 18:00 відбудеться матч 21-го туру УПЛ
Во вторник, 11 марта, будет проведен поединок между клубами «Карпаты» Львов и «Шахтер» Донецк в 21-м туре УПЛ.
Местом проведения матча станет стадион «Украина» во Львове.
Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Карпаты» Львов в этом сезоне показывают хороший футбол. Команда Владислава Лупашко находится на седьмой строчке. Что же касается «Шахтера», то команда на третьей позиции и желает вернуться в чемпионскую гонку.
Новичок «горняков Алиссон Сантана попал в заявку и сможет выйти на замену.
Карпаты: Кинарейкин, Полегенько, Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Бруниньо, Краснопир
Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналдо, Швед, Судаков, Кевин, Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина
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