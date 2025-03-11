ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн

Клуб УПЛ Верес объявил, что с сезона 2025/26 переходит на сотрудничество с новым техническим партнером – украинской компанией BUNTAR.

Руководству клуба представили эскизы различных комплектов формы на новый чемпионат. Верес утвердил цветовую гамму, но попросил доработать некоторые элементы дизайна.

Последние четыре сезона Верес использовал экипировку фирмы Kelme.