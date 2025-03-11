Украина. Премьер лига11 марта 2025, 16:28 | Обновлено 11 марта 2025, 16:51
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ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн
У клуба новый технический партнер
11 марта 2025, 16:28 | Обновлено 11 марта 2025, 16:51
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Клуб УПЛ Верес объявил, что с сезона 2025/26 переходит на сотрудничество с новым техническим партнером – украинской компанией BUNTAR.
Руководству клуба представили эскизы различных комплектов формы на новый чемпионат. Верес утвердил цветовую гамму, но попросил доработать некоторые элементы дизайна.
Последние четыре сезона Верес использовал экипировку фирмы Kelme.
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