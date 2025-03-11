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Лига чемпионов
11 марта 2025, 16:07 | Обновлено 11 марта 2025, 16:26
21
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Лилль – Боруссия Дортмунд

Ответный поединок 1/8 финала состоится 12 марта в 19:45

11 марта 2025, 16:07 | Обновлено 11 марта 2025, 16:26
21
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Лилль – Боруссия Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Боруссия Дортмунд

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Лилль» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Поединок пройдет на стадионе «Stade Pierre-Mauroy» в городе Вильнев-д’Аск. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Дортмунде, где команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против португальской «Бенфикой» либо испанской «Барселоны» (0:1 в первой встрече)

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига чемпионов Лилль Боруссия Дортмунд где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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