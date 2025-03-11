Украина. Премьер лига11 марта 2025, 14:55 | Обновлено 11 марта 2025, 14:59
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ВИДЕО. Шедевр от легионера. Александрия добила Оболонь
Забитым мячом отличился Тео Ндика Матам
11 марта 2025, 14:55 | Обновлено 11 марта 2025, 14:59
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Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».
Поединок прошел на стадионе «Ника» в Александрии.
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На 90-й минуте поединка французский защитник Тео Ндика Матам забил четвертый гол «Александрии» в матче, установив итоговый счет встречи - 4:0. Интересно, что этот гол стал для Тео первым в составе горожан.
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