ВИДЕО. Шедевр от легионера. Александрия добила Оболонь

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок прошел на стадионе «Ника» в Александрии.

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На 90-й минуте поединка французский защитник Тео Ндика Матам забил четвертый гол «Александрии» в матче, установив итоговый счет встречи - 4:0. Интересно, что этот гол стал для Тео первым в составе горожан.

ВИДЕО. Первый гол легионера. Александрия добила Оболонь