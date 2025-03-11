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  4. ВИДЕО. Шедевр от легионера. Александрия добила Оболонь
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 14:55 | Обновлено 11 марта 2025, 14:59
556
0

ВИДЕО. Шедевр от легионера. Александрия добила Оболонь

Забитым мячом отличился Тео Ндика Матам

11 марта 2025, 14:55 | Обновлено 11 марта 2025, 14:59
556
0
ВИДЕО. Шедевр от легионера. Александрия добила Оболонь
ФК Александрия. Тео Ндика Матам

Во вторник, 11 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок прошел на стадионе «Ника» в Александрии.

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На 90-й минуте поединка французский защитник Тео Ндика Матам забил четвертый гол «Александрии» в матче, установив итоговый счет встречи - 4:0. Интересно, что этот гол стал для Тео первым в составе горожан.

ВИДЕО. Первый гол легионера. Александрия добила Оболонь

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Тео Ндика Матам чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Александрия - Оболонь
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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