ВИДЕО. 2 перекладины, удар через себя. Александрия чудом не забила Оболони
У ворот киевлян было очень горячо
Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».
Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 53-й минуте поединка хозяева имели сразу серию моментов, чтобы забить четвертый гол, но каким-то чудом не сумели этого сделать. «Пивоваров» дважды спасла перекладина, еще несколько раз в игру приходилось вступать вратарю или даже полевым игрокам.
ВИДЕО. 2 перекладины, удар через себя. Александрия чудом не забила Оболони
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Билык тоже считает Романа Григорчука строгим тренером
Немецкий специалист выделил легендарного Пеле