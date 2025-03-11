Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились «Александрия» и киевская «Оболонь».

Поединок проходит на стадионе «Ника» в Александрии.

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На 53-й минуте поединка хозяева имели сразу серию моментов, чтобы забить четвертый гол, но каким-то чудом не сумели этого сделать. «Пивоваров» дважды спасла перекладина, еще несколько раз в игру приходилось вступать вратарю или даже полевым игрокам.

ВИДЕО. 2 перекладины, удар через себя. Александрия чудом не забила Оболони