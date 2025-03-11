Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Фейеноорд

11 марта в 22:00 в Милане состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итальянский «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» будет принимать нидерландский клуб «Фейеноорд».

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Первый матч неделей ранее в Роттердаме завершился победой итальянского клуба (2:0).

Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против мюнхенской «Баварии» или леверкузенского «Байера» (3:0 в первом матче).

Ранее в 1/16 финала «Фейеноорд» выбил «Милан» (1:1, 1:0).

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.