Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Интер – Фейеноорд
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 11 марта в 22:00
11 марта в 22:00 в Милане состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Итальянский «Интер» на стадионе «Джузеппе Меацца» будет принимать нидерландский клуб «Фейеноорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч неделей ранее в Роттердаме завершился победой итальянского клуба (2:0).
Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет против мюнхенской «Баварии» или леверкузенского «Байера» (3:0 в первом матче).
Ранее в 1/16 финала «Фейеноорд» выбил «Милан» (1:1, 1:0).
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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