«Тебе этого не хватает». Анчелотти обратился к звезде перед матчем ЛЧ

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

В стартовом составе ожидается появление звездного хавбека Джуда Беллингема. Накануне матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел с англичанином разговор.

«Тебе сейчас немного не хватает ритма из-за недавнего перерыва, но в среду ты будешь лучше», – сказал Анчелотти

Беллингем пропустил первый матч против «Атлетико» из-за перебора желтых карточек.

В этом сезоне на счету английского хавбека 36 матчей, 11 голов и 11 ассистов.