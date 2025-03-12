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  4. «Тебе этого не хватает». Анчелотти обратился к звезде перед матчем ЛЧ
Испания
12 марта 2025, 19:28 |
587
0

«Тебе этого не хватает». Анчелотти обратился к звезде перед матчем ЛЧ

Карло провел разговор с Джудом Беллингемом

12 марта 2025, 19:28 |
587
0
«Тебе этого не хватает». Анчелотти обратился к звезде перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Getty Images/Global Images Украина. Карло Анчелотти и Джуда Беллингем

12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.

В стартовом составе ожидается появление звездного хавбека Джуда Беллингема. Накануне матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел с англичанином разговор.

«Тебе сейчас немного не хватает ритма из-за недавнего перерыва, но в среду ты будешь лучше», – сказал Анчелотти

Беллингем пропустил первый матч против «Атлетико» из-за перебора желтых карточек.

В этом сезоне на счету английского хавбека 36 матчей, 11 голов и 11 ассистов.

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Джуд Беллингем Карло Анчелотти Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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