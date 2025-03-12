«Тебе этого не хватает». Анчелотти обратился к звезде перед матчем ЛЧ
Карло провел разговор с Джудом Беллингемом
12 марта в Мадриде пройдет ответный матч Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом». В первом матче «сливочные» победили 2:1.
В стартовом составе ожидается появление звездного хавбека Джуда Беллингема. Накануне матча наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел с англичанином разговор.
«Тебе сейчас немного не хватает ритма из-за недавнего перерыва, но в среду ты будешь лучше», – сказал Анчелотти
Беллингем пропустил первый матч против «Атлетико» из-за перебора желтых карточек.
В этом сезоне на счету английского хавбека 36 матчей, 11 голов и 11 ассистов.
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