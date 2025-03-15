Звезда бокса вылетел из десятки. Новый рейтинг лучших боксеров в мире
The Ring обновил рейтинг топовых боксеров
Известный боксерский портал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).
Первую позицию в рейтинге продолжает занимать обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик.
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Второе и третье места разделили между собой бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (3-й) и японец Наоя Иноуэ (2-й), который является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.
Из десятки рейтинга вылетел чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис, бой которого с Ламонтом Роучем завершился вничью.
В десятку рейтинг вернулся американский боксер полутяжелого веса Дэвид Бенавидес – временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC.
Рейтинг лучших боксеров в мире от известного журнала The Ring
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Дзунто Накатани
- Девин Хейни
- Давид Бенавидес
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