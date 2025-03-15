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Украина. Премьер лига
15 марта 2025, 01:54 |
106
0

Звезда бокса вылетел из десятки. Новый рейтинг лучших боксеров в мире

The Ring обновил рейтинг топовых боксеров

15 марта 2025, 01:54 |
106
0
Звезда бокса вылетел из десятки. Новый рейтинг лучших боксеров в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Известный боксерский портал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

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Второе и третье места разделили между собой бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (3-й) и японец Наоя Иноуэ (2-й), который является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

Из десятки рейтинга вылетел чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис, бой которого с Ламонтом Роучем завершился вничью.

В десятку рейтинг вернулся американский боксер полутяжелого веса Дэвид Бенавидес – временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Рейтинг лучших боксеров в мире от известного журнала The Ring

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес
  7. Сауль Альварес
  8. Дзунто Накатани
  9. Девин Хейни
  10. Давид Бенавидес
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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