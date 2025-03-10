Большая трансферная зима. Сколько Шахтер потратил и заработал

Зимнее трансферное окно, которое в Украине завершается 11 марта, получилось насыщенным для Шахтера – клуб не только продавал игроков, но и сделал несколько больших приобретений.

Самыми дорогими новичками стали хавбек Алиссон Сантана и форвард Кауан Элиас, за которых, по информации Transfermarkt, суммарно отдали 31 миллион евро (14+17 млн соответственно).

Еще одним зимним новичком стал защитник Диего Арройо, за которого отдали около 1 миллиона евро.

Однако не обошлось и без выгодных продаж футболистов: Шахтер покинули форвард Кевин Келси (6 млн евро), хавбек Александр Зубков (6 млн евро) и нападающий Даниил Сикан (6 млн евро).

Итого удалось выручить около 18 миллионов, если верить Transfermarkt.