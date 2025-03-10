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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 20:15 | Обновлено 10 марта 2025, 20:22
686
0

Большая трансферная зима. Сколько Шахтер потратил и заработал

Клуб отдал больше 30 миллионов евро на трех новичков

10 марта 2025, 20:15 | Обновлено 10 марта 2025, 20:22
686
0
Большая трансферная зима. Сколько Шахтер потратил и заработал
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Зимнее трансферное окно, которое в Украине завершается 11 марта, получилось насыщенным для Шахтера – клуб не только продавал игроков, но и сделал несколько больших приобретений.

Самыми дорогими новичками стали хавбек Алиссон Сантана и форвард Кауан Элиас, за которых, по информации Transfermarkt, суммарно отдали 31 миллион евро (14+17 млн соответственно).

Еще одним зимним новичком стал защитник Диего Арройо, за которого отдали около 1 миллиона евро.

Однако не обошлось и без выгодных продаж футболистов: Шахтер покинули форвард Кевин Келси (6 млн евро), хавбек Александр Зубков (6 млн евро) и нападающий Даниил Сикан (6 млн евро).

Итого удалось выручить около 18 миллионов, если верить Transfermarkt.

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Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Даниил Сикан Александр Зубков Кевин Келси Украинская Премьер-лига Кауан Элиас Алиссон Сантана Диего Арройо
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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