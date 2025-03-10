Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «Ребров два тура УПЛ пропустил через мясорубку. И зачем?»
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 18:39 | Обновлено 10 марта 2025, 18:41
887
0

Журналист: «Ребров два тура УПЛ пропустил через мясорубку. И зачем?»

Вацко раскритиковал переносы матчей УПЛ

10 марта 2025, 18:39 | Обновлено 10 марта 2025, 18:41
887
0
Журналист: «Ребров два тура УПЛ пропустил через мясорубку. И зачем?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный эксперт и журналист Виктор Вацко удивлен тому, что УПЛ по просьбе тренера сборной Украины изменила календарь двух туров, которые проходят в неудобное для болельщиков время.

«Запретили клубы переносить матчи чемпионата Украины из-за еврокубков, но можно переносить из-за сборной. Два тура УПЛ Сергей Станиславович пропустил через мясорубкку. В 20-м туре было четыре матча в четверг, два из них начинались в 13:00. Абсурдная ситуация. В пятницу еще три матча, снова днем. 21-й тур – четыре матча во вторник, а потом следующие матчи на выходных».

«И снова во вторник матчи в 13:00 и 15:30. А потом спрашивают, как смотрят чемпионат, покажите цифры аудитории. За что тут платить за права на трансляции? И какой смысл в переносах, если половина команды все равно играют в других странах и приедут позже», – сказал Вацко.

20 и 23 марта сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

По теме:
И недели не прошло. Новичок Динамо травмировался сразу после трансфера
Игрок сборной Бельгии: «Почему перед Куртуа постелили красную дорожку?»
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Виктор Вацко сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров Украина - Бельгия
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Бокс | 10 марта 2025, 07:54 4
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»

Барри Макгиган – о реванше Усик – Дюбуа

Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Футбол | 10 марта 2025, 10:19 19
Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату
Шевченко признался, правда ли в Динамо всем платили минимальную зарплату

Алексей не скрывает, что основную часть денег игроки получали на руки

Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 10.03.2025, 01:36
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
Футбол | 10.03.2025, 16:45
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
Дела перед ЛЧ плохие. В Байере подтвердили травму звездного футболиста
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Футбол | 09.03.2025, 19:46
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 24
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 2
Бокс
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
09.03.2025, 21:08
Футбол
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 58
Другие виды
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
09.03.2025, 09:10 19
Футбол
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем