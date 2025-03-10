Журналист: «Ребров два тура УПЛ пропустил через мясорубку. И зачем?»

Известный эксперт и журналист Виктор Вацко удивлен тому, что УПЛ по просьбе тренера сборной Украины изменила календарь двух туров, которые проходят в неудобное для болельщиков время.

«Запретили клубы переносить матчи чемпионата Украины из-за еврокубков, но можно переносить из-за сборной. Два тура УПЛ Сергей Станиславович пропустил через мясорубкку. В 20-м туре было четыре матча в четверг, два из них начинались в 13:00. Абсурдная ситуация. В пятницу еще три матча, снова днем. 21-й тур – четыре матча во вторник, а потом следующие матчи на выходных».

«И снова во вторник матчи в 13:00 и 15:30. А потом спрашивают, как смотрят чемпионат, покажите цифры аудитории. За что тут платить за права на трансляции? И какой смысл в переносах, если половина команды все равно играют в других странах и приедут позже», – сказал Вацко.

20 и 23 марта сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги наций.