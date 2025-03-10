МИЧИН: «Главная цель – помогать команде результативными действиями»

В матче 21-го тура УПЛ киевское «Динамо» встретится с луганской «Зарей». О предстоящем поединке и тяжелой победе над «Оболонью» рассказал вингер «Зари» Петар Мичин.

– Сложный, трудный матч был. Не очень хорошо нам удавалась игра. Моментами действовали отлично, моментами – плохо. В целом – боевая встреча. Против «Оболони» всегда тяжело действовать. Важно то, что мы одержали вторую победу подряд и двигаемся дальше.

– На твоем счету сейчас 7 забитых мячей. В ворота «Оболони» в общей сложности забил 3 гола. Можно сказать, что это твоя команда?

– Не думаю. Просто вышло так. Я против всех соперников действую все равно серьезно, но, как видим, мне чаще нужно играть против «Оболони».

– Если говорить о цифрах, какую статистическую цель ставишь перед собой?

– Я говорил в самом начале сезона, что хочу забить 10 мячей. Надеюсь, что смогу еще забить три гола до конца чемпионата. Конечно, главная цель – помогать команде результативными действиями. Безразлично – это гол, или голевая передача.

– Впереди киевское «Динамо». Что скажешь по поводу соперника?

– «Динамо» – первая команда Украины. Одна из самых лучших. Всегда сложно против них. Но нужно играть только на победу. Сейчас у нас две победы подряд. В команде хорошее настроение, хорошая атмосфера, поэтому нужно продолжить победный путь.

– Повлияет ли на игру тот факт, что некоторые футболисты «Зари» не могут сыграть против киевлян?

– У нас немного вариантов, многие в аренде. Поэтому состав будет несколько иным. Уверен, что вышедшие на поле во вторник отдадут все 100 процентов и покажут, что каждый готов заменить друг друга. К тому же это лишний шанс для тех футболистов, кто играет не так часто, как хотел бы, заявить о себе снова.