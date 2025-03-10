ОФИЦИАЛЬНО. Хав клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Его прооперируют в Сербии

Полузащитник одесского «Черноморца» Артем Присяжнюк получил тяжелую травму, сообщает пресс-служба «моряков».

Как мы и сообщали ранее, на одной из тренировок у Артема случился рецидив тяжелой травмы, полученной еще летом 2024 года. Восстановление было на завершающей стадии, и игрок уже тренировался в общей группе, был готов сыграть за молодежную команду против сверстников из «Полесья».

Впереди Артема ждет операция в специальной клинике в Сербии. После чего – недели реабилитации.

Отмечается, что в сезоне 2024/25 19-летний футболист уже не сыграет. В этой кампании он успел провести 7 матчей в УПЛ, но не отличался результативными действиями.