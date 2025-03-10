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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 13:59 |
628
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хав клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Его прооперируют в Сербии

Артем Присяжнюк за «Черноморец» в ближайшее время не сыграет

10 марта 2025, 13:59 |
628
1
ОФИЦИАЛЬНО. Хав клуба УПЛ выбыл до конца сезона. Его прооперируют в Сербии
ФК Черноморец. Артем Присяжнюк

Полузащитник одесского «Черноморца» Артем Присяжнюк получил тяжелую травму, сообщает пресс-служба «моряков».

Как мы и сообщали ранее, на одной из тренировок у Артема случился рецидив тяжелой травмы, полученной еще летом 2024 года. Восстановление было на завершающей стадии, и игрок уже тренировался в общей группе, был готов сыграть за молодежную команду против сверстников из «Полесья».

Впереди Артема ждет операция в специальной клинике в Сербии. После чего – недели реабилитации.

Отмечается, что в сезоне 2024/25 19-летний футболист уже не сыграет. В этой кампании он успел провести 7 матчей в УПЛ, но не отличался результативными действиями.

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Артем Присяжнюк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма операция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Рецидив на останньому етапі відновлення це дуже прикро. Артему - найшвидшого одужання
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